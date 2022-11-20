Стало відомо, скільки осіб в Україні втратили роботу через вторгнення рф

Війна залишила мільйони українців без роботи. Фото: ОПУ

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Повномасштабна війна російської федерації проти України залишила без роботи 5 млн українців.

Бойові дії зараз тривають там, де було зайнято 10 млн працівників. Щонайменше 5 млн осіб втратили роботу. Ринок праці в Україні руйнується через російську агресію. Про це 20 листопада заступник міністра економіки України Тетяна Бережна заявила під час польсько-українського економічного форуму, повідомила прес-служба Мінекономіки.

Чиновниця зазначила, що через бойові з України виїхали вже майже 7 млн людей, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття. Український уряд поставив собі задачу стабілізувати та відновити економіку, розвинути ринок праці та повернути громадян додому.

Бережна також повідомила, що у Польщі зараз близько 1,5 млн українців перебувають за програмою тимчасово захисту.

Нагадаємо, в Національному банку України заявляли, що українська економіка впаде на 32% за підсумками 2022 року, однак у 2023 році український ВВП повинен зрости на 4−5%.

Фінансовий регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, встановленому в червні 2022 року, але підвищити її можуть у будь-який момент.