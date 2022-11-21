Армія рф стає більш вразливою у районі Сватового. Фото:

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Артилерійські дуелі тривають останній тиждень навколо міста Сватове на Луганщині.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, які, ймовірно, частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами. Тим часом коли південно-західна лінія фронту рф тепер більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватове тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом окупантів. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що лідери російської федерації, швидше за все, намагатимуться зберегти контроль над Сватовим, бо це велике місто на Луганщині. Це є політичним пріоритетом.

Однак військові фахівці упевнені, що російським командиром досить тяжко підтримувати надійну оборону, а вони також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька.

В оборонному відомстві переконані, що як оборонна, так і наступальна спроможність рф продовжують стримуватися через гострий брак боєприпасів і кваліфікованого персоналу.

Нагадаємо, в британській розвідці заявляли, що настання зими серйозно ускладнює умови для військових у польових умовах та буде впливати й на загальну інтенсивність операцій на театрі бойових дій в Україні.