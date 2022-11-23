Розвідка Британії — Росія майже вичерпала запаси іранських дронів

https://racurs.ua/ua/n177093-rozvidka-brytaniyi-rosiya-mayje-vycherpala-zapasy-iranskyh-droniv.html

Ракурс

Росія майже вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюднено 23 листопада у Твіттер.

Британська розвідка помітила, що від 17 листопада про удари іранськими дронами публічно не повідомляли. Це може свідчити, що москва майже вичерпала свої запаси і намагатиметься їх поповнити.

З вересня армія рф запустила проти України сотні дронів іранського виробництва. Йдеться про безпілотники односторонньої атаки (OWA) та більш традиційні озброєні системи багаторазового використання.

Останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб безпілотники іранського виробництва надавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації, — йдеться в огляді.

На думку британської розвідки, рф могла використовувати іранські дрони задля компенсації гострої нестачі крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх.

Росія, ймовірно, може закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж вона може виробляти нові крилаті ракети всередині країни, — стверджує британська розвідка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран та росія уклали угоду про виробництво безпілотників на російській території.