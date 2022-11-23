Законопроект про заборону РПЦ в Україні зареєстрували у Раді

https://racurs.ua/ua/n177096-zakonoproekt-pro-zaboronu-rpc-v-ukrayini-zareiestruvaly-u-radi.html

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Законопроект про заборону діяльності російської православної церкви на території України внесли до Верховної Ради. Народні депутати пропонують заборонити діяльність РПЦ на території нашої держави.

Про це повідомила парламентарка Ірина Фріз.

Проект закону передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Мета документа — запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку. Зі слів Фріз, занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму.

Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томоса, — наголосила вона.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення очільник російської православної церкви патріарх кирило благословив російських військових на війну в Україні. Водночас настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну і закликав воєнного злочинця володимира путіна негайно припинити «братовбивчу» війну. Проте у травні риторика в УПЦ МП змінилася: там звинуватили у повномасштабній війні рф екс-президента Петра Порошенка та Православну церкву України (ПЦУ).