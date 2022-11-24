“Ощадбанк” скасував комісію за зняття коштів з карток інших банків

https://racurs.ua/ua/n177110-oschadbank-skasuvav-komisiu-za-znyattya-koshtiv-z-kartok-inshyh-bankiv.html

Ракурс

Державний «Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з банкоматів мережі для карток інших банків. Про це 24 листопада повідомила прес-служба фінустанови.

Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі «Ощаду» без комісії. І не важливо — з картки «Ощаду» або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток, — йдеться в повідомленні.

Також скасовано ліміти на зняття готівки.

Перед тим «ПриватБанк» збільшив ліміт на зняття готівки до 20 тис. грн для будь-яких карток в банкоматах своєї мережі для іноземних карток і карток інших банків до 20 тис. грн за одну операцію. Повторно таку ж суму можна зняти за три години.

Нацбанк опублікував мапу з переліком чергових відділень банків по всій Україні, де можна зняти готівку, коли нема світла. НБУ обіцяє, що у цих відділеннях зможуть надавати послуги навіть за тривалої відсутності енергопостачання.