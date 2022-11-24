ЄС «повним ходом» працює над новим пакетом санкцій проти рф

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Європейський Союз активно працює на девʼятим пакетом санкцій проти росії. Про це під час візиту до Фінляндії заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише The Guardian.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вдарити по росії там, де це боляче, щоб іще більше послабити її здатність вести війну з Україною. Сьогодні я можу оголосити, що ми працюємо повним ходом над девʼятим пакетом санкцій, — вказала фон дер Ляєн.

Європейська чиновниця впевнена, що Брюссель спільно з країнами «Групи семи» (G7) незабаром оголосить граничну ціну на російську нафту.

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити росію в найболючіше місце, щоб ще більше послабити її здатність вести війну проти України, — сказала фон дер Ляєн.

Раніше в ЄС засудили ракетні удари рф по українській енергетичній інфраструктурі та нагадали, що ЄС готує дев’ятий пакет санкцій і обмеження цін на нафту.

Нагадаємо, з 5 грудня ЄС заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго й на імпорт російських нафтопродуктів.

Європейський парламент також наполягає на тому, щоб ЄС має заморозити фінансування «друзів росії» — Угорщини.