Армія рф 17 разів обстріляла Херсон — горить будинок

https://racurs.ua/ua/n177119-armiya-rf-17-raziv-obstrilyala-herson-goryt-budynok.html

Ракурс

Армія воєнних злочинців росії 24 листопада 17 разів обстріляла Херсон. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Про це повідомила Херсонська міська рада з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову.

Сьогодні здійснено 17 обстрілів, одна особа загинула, одна — поранена, — йдеться у повідомленні.

Лугова вказала, з 20 до 24 листопада ворог здійснив 62 обстріли, кількість загиблих становить восьмеро осіб, поранено ще четверо.

Вона наголосила, що росіяни хаотично обстрілюють житлові будинки, ситуація у місті дуже напружена. Лугова закликала містян евакуюватися — працює «гаряча лінія» для допомоги організації виїзду громадян (з питань евакуації можна звертатися за телефонами (050)040−44−24; (098)958−17−83; (098)958−17−90).