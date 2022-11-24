Ірландія та Молдова визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців

https://racurs.ua/ua/n177127-irlandiya-ta-moldova-vyznala-golodomor-1932-1933-rokiv-genocydom-ukrayinciv.html

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Парламенти Молдови та Ірландії на засіданнях у четвер ухвалили декларації про визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу. За це рішення у Кишиневі відмовилися голосувати комуністи — вони покинули парламентську залу. Інші депутати у декларації засудили Голодомор в Україні 1932−1933 років.

Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім’я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР внаслідок застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу, — йдеться в декларації.

Також посольство України в Ірландії у Twitter повідомило про рішення ірландського парламенту.

Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932−33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що парламент Румунії ухвалив Декларацію про засудження Голодомору в Україні 1932−1933 років. Також румунські депутати заявили, що путін та військово-політичне керівництво кремля фактично відновила сталінський план знищення української нації. Президент Польщі Анджей Дуда також порівнював путіна зі Сталіним, згадавши про Голодомор.