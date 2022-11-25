Норвегія таємно передала Україні САУ M109A3GN та боєприпаси

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Норвегія передала Збройним силам України нову партію військової допомоги, зокрема самохідну артилерійську установку M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військовослужбовців.

Про це повідомило норвезьке видання TV2.no.

Йдеться про САУ M109 калібру 155 мм, 20 тис. запчастин для раніше наданих таких артустановок, 55 тис. одиниць зимового військового одягу, 55 тис. перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів і 30 тис. сухпайків.

Українці, напевно, запитували зимовий одяг. Низка країн, у тому числі наші скандинавські друзі, зараз об'єднують зусилля, щоб пожертвувати одяг. Зараз у цьому є велика необхідність, — повідомив виданню міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

За даними видання, доставка вантажу здійснювалася таємно. В Осло невелика кількість людей була проінформована про майбутню відправку.