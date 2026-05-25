Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ейрік Крістофферсен та Олександр Сирський, фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Сирський та головнокомандувач норвезької армії відвідали бойові частини на півдні України (ФОТО)

25 тра 2026, 13:57
999

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом зі своїм норвезьким колегою — головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегія генералом Ейріком Крістофферсеном — відвідав органи військового управління, окремі десантно-штурмові та штурмові частини, що виконують бойові завдання в Південній операційній зоні.

Про це Сирський повідомив сьогодні, 25 травня, на своїй Фейсбук-сторінці.

Сирський наголосив, що Норвегія є одним із найбільш послідовних та відданих союзників України в час повномасштабної війни, зокрема щодо надання військової допомоги, виділення коштів для посилення Сил оборони засобами ППО, БПЛА, боєприпасами тощо.

На фронті генерал Ейрік Крістофферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах, — зазначив Сирський.

Ще раз висловлюю вдячність Головнокомандувачу Збройних сил Королівства Норвегія, уряду та всьому норвезькому народу за стійку підтримку України та різнобічну допомогу з боку Норвегії, — додав він.

Ейрік Крістофферсен та Олександр Сирський, фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів