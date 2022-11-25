СБУ провела обшук в приміщенні УПЦ МП на Буковині, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n177152-rosiyske-gromadyanstvo-kerivnyctva-vyyavyla-sbu-pid-chas-obshuku-v-budivli-upc-mp-na-bukovyni-foto.html

Ракурс

СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП), в результаті яких були виявлені документи, котрі підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомляє прес-центр СБУ.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення, — зазначають у спецслужбі.

За інформацією СБУ, представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті — зокрема вимагали від священиків УПЦ заперечувати збройну агресію рф, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.

Також були виявлені склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів — посвідка «героя росії», підписана міністром оборони рф за «захоплення Криму» у 2014 році, — вказано в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, тривають процесуальні дії.