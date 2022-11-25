США зірвали передачу Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на прохання Китаю. Фото:

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Сполучені Штати Америки в березні зірвали передачу Україні польських винищувачів МіГ-29.

Вашингтон зважився на такий крок після домовленості з Китайською Народною Республікою. Пекін тоді пообіцяв у відповідь втримати президента країни-агресора росії володимира путіна від застосування ядерної зброї. Про це повідомив британський журналіст Овен Метьюз у публікації для The Spectator, про домовленості США та Китаю йому повідомили інформовані джерела.

У матеріалі йдеться, що Варшава запропонувала передати Україні свої винищувачі Міг-29. У Вашингтоні спочатку підтримали цю ідею, але вже через день змінили свою позицію.

Журналіст із посиланням на китайське джерело пише, що американська сторона передумала після неофіційних контактів із Пекіном. Сторони нібито таємно домовилися, що США відхилять пропозицію Польщі про передачу винищувачів для України, а «пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу путіна в найближчому майбутньому».

Це спрацювало. США вирішили, що постачання винищувачів зайдуть надто далеко, — зазначило джерело.

Нагадаємо, що Польща пропонувала передати Україні від 26 до 33 своїх винищувачів МіГ-29, які були випущені в 1980-х роках. Спочатку ці літаки були на озброєнні Німеччини, але у 2003 році їх продали за символічну суму — 1 євро за кожен винищувач.

Джерело: The Spectator