Пентагон облаштував у Польщі ремонтну базу для артилерії ЗСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n177180-pentagon-oblashtuvav-u-polschi-remontnu-bazu-dlya-artyleriyi-zsu-nyt.html

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Ремонтну базу для артилерії Збройних сил України облаштували у Польщі.

Пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні, організували Сполучені Штати Америки. За даними американських оборонних відомств, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані. Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що створення цієї бази стало пріоритетом для Європейського командування Пентагону, бо ремонтувати артилерію в польових умовах проблематично. ЗМІ пише, що роботи з відновлення пошкодженого в Україні озброєння ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців.

Також видання наголошує, що стан української зброї є предметом пильної уваги з боку військових чиновників із Пентагону.

Нагадаємо, що Литва планує відремонтувати для Збройних сил України щонайменше 12 німецьких самохідних артилерійських установок «PzH 2000».

Джерело: The New York Times