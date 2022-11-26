Кількість розгорнутих в Україні «Пунктів незламності» назвали у ДСНС

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Сотні «Пунктів незламності» вже розгорнули в Україні, фото: ДСНС
Кількість розгорнутих в Україні «Пунктів незламності» назвали у ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n177199-kilkist-rozgornutyh-v-ukrayini-punktiv-nezlamnosti-nazvaly-u-dsns.htmlРакурс
В Україні станом на вечір сьогоднішнього дня, 26 листопада, розгорнуто вже 979 «Пунктів незламності».
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, з початку функціонування 18 листопада у «Пунктах незламності» надано допомогу вже понад 67,4 тис. осіб, з них у мобільних пунктах на базі наметів понад 57,25 тис. осіб.
Комплектування та функціонування «Пунктів незламності» здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, — зазначають у ДСНС й закликають вже громадян вже зараз записати адреси найближчих «Пунктів незламності» на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.
Дізнатися адреси «Пунктів незламності» можна на сайті nezlamnist.gov.ua.
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