Українська ППО терміново потребує зміцнення, щоб протистояти російським атакам

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Українська ППО терміново потребує зміцнення, щоб протистояти російським атакам.

Про це 27 листопада заявив в ефірі телемарафону речник ВВС Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росія випустила за українськими цілями вже понад 4 тис. ракет. І це не враховуючи такі простіші моделі, як С-300, РСЗВ і, ймовірно, Х-58 і Х-59.

Йдеться про тисячі ракет і зрозуміло, що ми витратили на них дуже багато боєкомплектів. Втім, добре, що у нас є друзі, які нам надають комплекси для захисту, зокрема, Словаччина надала нам один С300, — каже Ігнат.

Він також акцентував на використанні ворогом дронів — досить дешевої зброї, яка має на меті виснажувати ППО.

Тут два моменти — ці дрони розосереджують увагу, тому що летять у комплексі з ракетами Х-101, «Калібрами», інший момент — на ці БПЛА потрібно витрачати зенітні ракети, тому що це найефективніший засіб. Тому що саме вони мають радіолокаційні засоби. і можуть виявляти їх у темну пору доби, — пояснив Ігнат.

Раніше американські ЗМІ написали, що 20 країн НАТО вже вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні. У новій статті «Нью-Йорк Таймс» стверджувалося, що НАТО вже передало Україні зброї на загальну суму 40 млрд дол., що відповідає річному оборонному бюджету Франції.

Париж передав Києву 18 гаубиць Caesar — приблизно 20% власної артилерії. Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні. Італія не планує нових поставок, повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.

Російські війська, ймовірно, використовують інертні крилаті ракети Х-55 у своїй кампанії масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Це свідчить про виснаження арсеналу високоточної зброї російської армії, — вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).