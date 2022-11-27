Республіканці у США прагнуть більшого контролю над американським озброєнням України

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Республіканці, які отримали невелику перевагу в конгресі США на нещодавніх проміжних виборах, мають намір посилити контроль за постачанням озброєння в Україну.

The Washington Post повідомила, що адміністрація президента Джо Байдена вже розпочала підготовку до майбутніх перевірок: Держдепартамент та Пентагон нещодавно розповіли, як вони збираються стежити за долею зброї майже на 20 млрд дол., уже відправленої із США в Україну.

Загалом у Вашингтоні склався консенсус щодо того, що посилення нагляду буде правильним рішенням. Однак у нього є серйозні обмеження, через які на практиці забезпечити повну безпеку всіх одиниць зброї без недоліків буде навряд чи можливо. Тому найнепримиренніші критики Байдена з-поміж республіканців, швидше за все, залишаться незадоволені.

Найголосніше серед них чути голос Марджорі Тейлор-Грін, члена палати представників від штату Джорджія, яка у відповідь на запит Білого дому про виділення чергового траншу допомоги Україні в 37 млрд дол. заявила, що вимагатиме звіту за всі витрачені кошти. Так само висловлювався в інтерв’ю CNN тоді ще представник опозиції в палаті представників, а тепер голова республіканської фракції Кевін Маккарті.

Щоправда, заходи щодо посилення контролю за зброєю, що відправляється в Україну в Конгресі, вже розглядаються в рамках щорічного законопроекту про санкціонування витрат на оборону. На відміну від пропозицій республіканців, вони мають більше шансів на проходження, оскільки користуються підтримкою обох партій.

Наприклад, про те, що американські платники податків заслуговують на право знати, куди спрямовується оплачуване ними постачання, заявив нещодавно член палати представників від Колорадо і ветеран воєн в Іраку та Афганістані Джейсон Кроу. За його ініціативою в оборонному законопроекті з’явилися приписи до головного інспектора міністерства оборони США про регулярний аудит коштів, витрачених Пентагоном на підтримку України.

При цьому Кроу розуміє, що перспективи таких перевірок обмежені.

Йде жорстока масштабна війна за кожну хату, вулицю та окоп. Зрозуміло, щось може загубитися. Переконатись, що кожна окрема одиниця зброї не потрапила до рук росіян, неможливо, тому нам вистачить того, що це не відбувається у великому масштабі, — каже він у коментарі The Washington Post.

Крім того, зазначає видання, Україна як зацікавлена ​​сторона і так активно звітує про застосування американської зброї. А підірвати власні зусилля щодо відбиття російського вторгнення дрібними розкраданнями для продажу на чорному ринку їм не дозволить почуття національної гордості.

Крім того, є міркування безпеки самих американців. На думку прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера, інспекції в Україні є сенс проводити там, де цьому сприяють обставини, — і далеко від лінії фронту. Утім, Держдепартаменту не вистачає власних ресурсів в Україні, щоб відстежувати кожну партію зброї.

До кінця листопада, зазначає The Washington Post, було проведено лише дві перевірки за особистої участі ревізорів із США — на 22 тис. з лишком одиниць зброї, які прибули в Україну з початку російського вторгнення у лютому.