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Ракурс
Окупанти обстрілюють Херсон переважно з «Градів». Фото: defence-ua

Окупанти обстрілюють Херсон переважно з «Градів» — британська розвідка

28 лис 2022, 09:48
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Херсон щодня опиняються під ворожими обстрілами після того, особливо після того, як загарбники втекли з обласного центру.





Лише 24 листопада 2022 року в Херсоні загинули 10 людей, а 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. Місто вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Іноземна розвідка зазначає, що окупанти зараз обстрілюють Херсон зі східного берега Дніпра та з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів. Більшість руйнувань в обласному центрі були завдані внаслідок використання агресором реактивних систем залпового вогню, в основному систем БМ-21 «Град».

Нагадаємо, за період з 20 по 26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучань від російських обстрілів. Внаслідок обстрілів загинули 16 людей, ще 35 людей, серед яких і дитина, постраждали.

Джерело: Ракурс


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