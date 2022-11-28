Оккупанты обстреливают Херсон преимущественно из «Градов». Фото: defence-ua

https://racurs.ua/n177241-okkupanty-obstrelivaut-herson-preimuschestvenno-iz-gradov-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Херсон щодня опиняються під ворожими обстрілами після того, особливо після того, як загарбники втекли з обласного центру.

Лише 24 листопада 2022 року в Херсоні загинули 10 людей, а 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. Місто вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Іноземна розвідка зазначає, що окупанти зараз обстрілюють Херсон зі східного берега Дніпра та з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів. Більшість руйнувань в обласному центрі були завдані внаслідок використання агресором реактивних систем залпового вогню, в основному систем БМ-21 «Град».

Нагадаємо, за період з 20 по 26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучань від російських обстрілів. Внаслідок обстрілів загинули 16 людей, ще 35 людей, серед яких і дитина, постраждали.