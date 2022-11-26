Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти систематично обстрілюють Херсон, фото: «Судово-Юридична газета»

Рашисти за день п’ять разів обстріляли Херсон — загинула людина

26 лис 2022, 20:09
999

Херсон за день зазнав п’ятьох російських обстрілів. В результаті загинула одна людина, поранених немає.





Про це у відеозверненні сьогодні, 26 листопада, повідомила очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

За словами Лугової, обстріли призвели до таких наслідків:

  • внаслідок влучання у гаражний кооператив загинула людина;
  • повибивало шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради;
  • постраждали два будинки та суднобудівне училище.

Загалом за період з 20 по 26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучань, загинули 16 людей, ще 35 людей, серед яких і дитина, постраждали.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів