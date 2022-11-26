Рашисты за день пять раз обстреляли Херсон — погиб человек

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Херсон за день зазнав п’ятьох російських обстрілів. В результаті загинула одна людина, поранених немає.
Про це у відеозверненні сьогодні, 26 листопада, повідомила очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.
За словами Лугової, обстріли призвели до таких наслідків:
- внаслідок влучання у гаражний кооператив загинула людина;
- повибивало шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради;
- постраждали два будинки та суднобудівне училище.
Загалом за період з 20 по 26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучань, загинули 16 людей, ще 35 людей, серед яких і дитина, постраждали.
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