Рашисты за день пять раз обстреляли Херсон — погиб человек

Рашисты систематически обстреливают Херсон, фото: «Судово-Юридична газета»

https://racurs.ua/n177201-rashisty-za-den-pyat-raz-obstrelyali-herson-pogib-chelovek.html

Ракурс

Херсон за день зазнав п’ятьох російських обстрілів. В результаті загинула одна людина, поранених немає.

Про це у відеозверненні сьогодні, 26 листопада, повідомила очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

За словами Лугової, обстріли призвели до таких наслідків:

внаслідок влучання у гаражний кооператив загинула людина;

повибивало шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради;

постраждали два будинки та суднобудівне училище.

Загалом за період з 20 по 26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучань, загинули 16 людей, ще 35 людей, серед яких і дитина, постраждали.