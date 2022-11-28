Новорічна ялинка у Києві. Фото: zn.ua

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Новорічні свята у Києві цьогоріч пройдуть без масових заходів та концертних програм.

Однак головна новорічна ялинка все ж з’явиться в столиці. Святкові дерева встановлять у різних районах міста, зокрема й на Софійській площі. Однак масові заходи та концертні програми не заплановані. Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Градоначальник відзначив, що щодня проводить розмови спілкується з українськими військовими й вони розповіли, що хотіли б, щоб у Києві була ялинка, а їхні діти мали новорічний настрій.

Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін — потрібно чи не потрібно — ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу, — заявив мер.

Кличко додав, що міська влада вирішила обійтися без масових заходів, концертних програм чи фастфудів.

Нагадаємо, столичний градоначальник Віталій Кличко заявляв, що російський диктатор володимир путін хоче використати атаки на цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей покинути столицю. Кияни можуть зіткнутися з «найгіршою зимою з часів Другої світової війни».

Джерело: «РБК-Україна»