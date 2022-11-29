14 наземних безпілотників передасть Україні Німеччина

Наземні безпілотники THeMIS, фото: «Європейська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n177290-14-nazemnyh-bezpilotnykiv-peredast-ukrayini-nimechchyna.html

Ракурс

Міністерство оборони Німеччини профінансує поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS.

Відповідний контракт підписали естонський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Про це повідомляє прес-служба Milrem Robotics.

Із цих 14 безпілотників:

сім будуть призначені для евакуації поранених та надійдуть в Україну до кінця цього року;

ще сім будуть поставлені в другому кварталі 2023 року й призначатимуться для очищення доріг, для чого матимуть спеціальне обладнання від французького виробника CNIM Systèmes Industriels.

Евакуація поранених і розчищення маршруту — це два трудомісткі види діяльності, які потребують залучення кількох людей, що перебувають під постійною загрозою ворожого вогню. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості солдатів залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі дії, — наголошує директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics Юрі Паюсте.

Нагадаємо, раніше одного з медичних роботів THeMIS привіз в Україну п’ятий президент Петро Порошенко, який передав його медичному батальйону «Госпітальєри».