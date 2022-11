У Єврокомісії «неточністю цифр» пояснили свою заяву про нібито 100 тис. загиблих у ЗСУ

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 30 листопада, зробила резонансу заяву про те, що втрати України в ході війни проти росії вже нібито склали 100 тис. убитих військових та 20 тис. загиблих цивільних.

Ця інформація пролунала у зверненні фон дер Ляєн щодо плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання росії за злочин агресії проти України. Відповідне відео було оприлюднене на сайті Єврокомісії та на сторінках фон дер Ляєн у соцмережах.

Проте згодом згадка про загиблих була вилучена зі звернення фон дер Ляєн.

Заступник головного речника Єврокомісії та директор з питань політичної комунікації Дана Спінант на своїй сторінці у Твіттері згодом заявила, що у словах фон дер Ляєн містилась «неточність» у цифрах, і подякувала тим, хто вказав на помилку.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v

— Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022