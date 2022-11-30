Найбільший покупець російського газу подав на "Газпром" в Стокгольмський арбітраж

https://racurs.ua/ua/n177322-naybilshyy-pokupec-rosiyskogo-gazu-podav-na-gazprom-do-stokgolmskogo-arbitraju.html

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Німецька енергетична компанія Uniper повідомила, що ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ «Газпром експорт» у міжнародному арбітражному суді у Стокгольмі.

Компанія, яка колись була найбільшим покупцем російського газу у світі, вимагає, щоб «Газпром» відшкодував збитки, які Uniper зазнав через те, що з червня недоотримав російський газ. Компанії довелося купувати газ в інших виробників за завищеними цінами.

В Uniper оцінили збитки у 11,6 млрд євро і припустили, що вони зростатимуть до кінця 2024 року. Як раніше казали в компанії, за підсумками трьох кварталів 2022 року її чистий збиток становив 40 млрд євро: це як поточні, так і майбутні збитки.

Компанія Uniper, як повідомляє «Інтерфакс», у минулому вважалася найбільшим покупцем російського газу. З 14 червня Росія почала знижувати постачання газу до Uniper, а наприкінці серпня повністю їх припинила.

Влітку 2022 року «Газпром» скоротив постачання газу до Європи газогоном «Північний потік — 1», а на початок вересня повністю зупинив трубопровід. Наприкінці вересня на газогонах системи «Північний потік» у Балтійському морі виявили витік, який стався через вибухи.