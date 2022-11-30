Зеленський - Люди мають розуміти, на який час і чому опиняються без світла

Зеленський — Люди мають розуміти, на який час і чому опиняються без світлаhttps://racurs.ua/ua/n177337-zelenskyy-ludy-maut-rozumity-na-yakyy-chas-i-chomu-opynyautsya-bez-svitla.htmlРакурс
Станом на вечір 30 листопада приблизно 6 млн абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.
Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику, — повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, час, який кияни проводять без світла, скорочується.
У понеділок, 28 листопада, кияни у середньому відключалися на 9 годин, а 29 листопада — менше ніж на 7 годин на добу. 30 листопада обмеження були меншими — 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тис. клієнтів.
Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося, — повідомив Коваленко.
Він також пояснив, що об'єкти критичної інфраструктури заживляють першочергово, але разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки.
Раніше сьогодні у коментарі «Радіо Свобода» голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що за умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні.
30 листопада стало відомо, що в Україні позапланово перевірять дотримання графіків відключень електрики. Уповноважені представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах «Укренерго» та обленерго в ранкові та вечірні пікові години.
До перевірок залучать представників НКРЕКП, СБУ, а також НЕК «Укренерго» — в частині перевірок обленерго. Під перевірки потрапить також технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.
Нагадаємо, ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти системи електропередачі.
Масовані атаки на українську енергосистему тривають із 10 жовтня. Через пошкодження об'єктів енергетики по всій території України запроваджуються погодинні та екстрені відключення електрики.