Зеленський - Люди мають розуміти, на який час і чому опиняються без світла

Станом на вечір 30 листопада приблизно 6 млн абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.

Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику, — повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, час, який кияни проводять без світла, скорочується.

У понеділок, 28 листопада, кияни у середньому відключалися на 9 годин, а 29 листопада — менше ніж на 7 годин на добу. 30 листопада обмеження були меншими — 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тис. клієнтів.

Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося, — повідомив Коваленко.

Він також пояснив, що об'єкти критичної інфраструктури заживляють першочергово, але разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки.

Раніше сьогодні у коментарі «Радіо Свобода» голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що за умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні.