Російські злочинці в кілька разів посилили інтенсивність обстрілів півночі Харківщини

https://racurs.ua/ua/n177348-rosiyski-zlochynci-v-kilka-raziv-posylyly-intensyvnist-obstriliv-pivnochi-harkivschyny.html

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Російські війська в кілька разів посилили інтенсивність обстрілів у Купʼянському районі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уранці 1 грудня написав у своїх соцмережах:

У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Купʼянському районі. Протягом доби росіяни постійно завдавали артилерійських ударів по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах і складах, є влучання по відкритих територіях.

Коротке зведення обстрілів минулої доби

Дніпропетровщина: росіяни обстрілювали Нікопольщину градами та важкою артилерією.

Під вогонь потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Попередньо, без постраждалих.

Харківщина: росіяни завдавали артилерійських ударів по Куп’янському району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах. Під обстрілами також Вовчанська та Липецька громади.

Запоріжжя: воєнні злочинці рф обстрілювали Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та низку інших населених пунктів. Надійшло 24 повідомлення про руйнування.

Сумщина: окупанти обстрілювали Краснопільську, Білопільську, Есманську, Середино-Будську громади. Загинув підліток. Є руйнування лікарні, житлових будинків.

Херсонщина: ворог гатив по житлових кварталах Херсона, також обстріляв Антонівку, Токарівку, Дар’ївку, Новотягинку. Низка населених пунктів Бериславського району теж під вогнем. Одна людина загинула, дві поранені.

Донеччина: росіяни поранили трьох цивільних у Бахмуті.