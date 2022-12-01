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Російські злочинці в кілька разів посилили інтенсивність обстрілів півночі Харківщини
Російські злочинці в кілька разів посилили інтенсивність обстрілів півночі Харківщиниhttps://racurs.ua/ua/n177348-rosiyski-zlochynci-v-kilka-raziv-posylyly-intensyvnist-obstriliv-pivnochi-harkivschyny.htmlРакурс
Російські війська в кілька разів посилили інтенсивність обстрілів у Купʼянському районі.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уранці 1 грудня написав у своїх соцмережах:
У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Купʼянському районі. Протягом доби росіяни постійно завдавали артилерійських ударів по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах і складах, є влучання по відкритих територіях.
Коротке зведення обстрілів минулої доби
Дніпропетровщина: росіяни обстрілювали Нікопольщину градами та важкою артилерією.
Під вогонь потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Попередньо, без постраждалих.
Харківщина: росіяни завдавали артилерійських ударів по Куп’янському району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах. Під обстрілами також Вовчанська та Липецька громади.
Запоріжжя: воєнні злочинці рф обстрілювали Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та низку інших населених пунктів. Надійшло 24 повідомлення про руйнування.
Сумщина: окупанти обстрілювали Краснопільську, Білопільську, Есманську, Середино-Будську громади. Загинув підліток. Є руйнування лікарні, житлових будинків.
Херсонщина: ворог гатив по житлових кварталах Херсона, також обстріляв Антонівку, Токарівку, Дар’ївку, Новотягинку. Низка населених пунктів Бериславського району теж під вогнем. Одна людина загинула, дві поранені.
Донеччина: росіяни поранили трьох цивільних у Бахмуті.
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