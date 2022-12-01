Новий віце-прем’єр Олександр Кубраков. Фото:

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Ракурс

Олександр Кубраков, колишній міністр інфраструктури, вже отримав нову посаду в українському уряді.

У четвер, 1 грудня, Верховна Рада проголосувала за призначення Кубракова віце-прем'єром — міністром інфраструктури та регіонального розвитку. Про це народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зазначається, за це призначення проголосували 200 представників «Слуги народу», 13 парламентарів Платформи за життя і мир, дев’ять — «За майбутнє", шість — «Голос», 15 — «Довіра», 10 — «Відновлення України» та ще десяток позафракційних нардепів. Загалом було 263 голоси.

Як відомо, Кабінет міністрів вирішив об'єднати два міністерства: інфраструктури та регіонального розвитку. Тепер нове відомство очолюватиме Кубраков.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав у відставку 30 листопада. Депутати ВРУ припускали, що він може очолити нове відомство.