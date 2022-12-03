Розвідка Британії: Захоплення Бахмута - політична мета рф, а не тактична

https://racurs.ua/ua/n177418-rozvidka-brytaniyi-zahoplennya-bahmuta-politychna-meta-rf-a-ne-taktychna.html

Ракурс

Армія воєнних злочинців росії продовжує докладати значну частину військових зусиль і вогневої потужності вздовж приблизно 15-кілометрового сектора укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненого 3 грудня у Твіттер.

Там вважають, що російський план, ймовірно, передбачає оточення міста шляхом тактичних наступів на північ і південь. Захоплення Бахмута для кремля мало б обмежену оперативну цінність, але це могло стати для рф насамперед символічною метою.

Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями росія, найімовірніше, здійснила невелике просування на південній осі цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо невеликої річки Бахмутка — йдеться в огляді.

Британські розвідники вважають, що захоплення міста потенційно дозволило б рф загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов’янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками.