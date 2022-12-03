Триває евакуація херсонців з лівого берега Дніпра через активізацію боїв

https://racurs.ua/ua/n177421-tryvaie-evakuaciya-hersonciv-z-livogo-berega-dnipra-cherez-aktyvizaciu-boyiv.html

Ракурс

З суботи, 3 грудня, по понеділок, 5 грудня, включно триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації громадян, які нині перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби. Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде. У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці. Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України, — йдеться у повідомленні.

Влада не уточнює, чи є домовленість з окупантами, і як ті реагуватимуть на евакуацію.