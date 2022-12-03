Росія тримає 24 “Калібри” у Чорному морі — ОК “Південь”

https://racurs.ua/ua/n177426-rosiya-trymaie-24-kalibry-u-chornomu-mori-ok-pivden.html

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Росія тримає 24 крилаті ракети класу «Калібр» у Чорному морі. Про це повідомила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

З її слів, окупанти вивели на бойове чергування 18 кораблів.

Ворог вивів наразі на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази. Зараз на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії, два з яких — підводні. Це 24 ракети типу «Калібр», які готові до використання. Треба усвідомлювати і пам’ятати, що ворог може практикувати масовані ракетні удари, — наголосила Гуменюк.

Вона вказала, що ймовірність нового російського обстрілу України висока, а очікування обстрілу — це один з елементів гібридної війни.