Молдова домовилася про отримання електроенергії з невизнаного Придністров’я

Невизнане Придністров’я постачатиме електроенергію до Молдови

https://racurs.ua/ua/n177441-moldova-domovylasya-pro-otrymannya-elektroenergiyi-z-nevyznanogo-prydnistrov-ya.html

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Молдова підписала контракт на постачання електроенергії з розташованою у підконтрольному російській владі невизнаному Придністров’ї Молдовській ДРЕС.

Про це повідомляє видання NewsMaker з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Андрія Спину.

Energocom підписала контракт на грудень з МДРЕС про постачання електроенергії. Ми також домовилися вивчити можливість продовження контракту з січня до березня 2023 року, щоб забезпечити електроенергією всю країну, — зазначив Спину.

Таким чином, у грудні МДРЕС поставить на правий берег Дністра 204 тис. МВт за ціною 73 дол. США за 1 мегават на годину. За словами Спину, цього обсягу, разом із електрикою, що надходить із Румунії, вистачить, щоб повністю покрити потреби Молдови.

Водночас MoldovaGaz постачатиме на лівий берег, включаючи МДРЕС, 5,7 млн кубометрів газу на добу.

За словами Спину, цей контракт є «розумним компромісом» для забезпечення мешканців обох берегів Дністра електроенергією та газом.

Правий берег використовуватиме газ із резерву, який ми створили. Вперше правий берег більше не залежить від газу, що постачається «Газпромом». Крім того, із підписанням цього контракту знижується ризик масових відключень електроенергії, — наголосив молдавський прем'єр.

24 жовтня МДРЕС у два з половиною рази скоротила постачання електроенергії на правий берег через скорочення постачання газу «Газпромом» на 30%, а з 1 листопада взагалі припинила постачання електроенергії на правий берег.

У листопаді Молдова купувала електроенергію на румунській біржі OPCOM за середньою ціною 231 євро. Як повідомили в молдавській компанії Energocom 28 листопада, підприємство з початку листопада закупило електроенергії на загальну суму 51,6 млн євро, що становить 2/3 необхідного споживання в Молдові.

Джерело: NewsMaker