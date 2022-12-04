В Україні вже понад 440 дітей стали жертвами російського вторгнення, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n177445-443-dytyny-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.html

Ракурс

В Україні вже 443 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 852 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 424;

Харківській області — 267;

Київській області — 117;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 76;

Херсонській області — 70;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 65;

Дніпропетровській області — 33.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.