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Допомога від Сполученого Королівства, фото: Міністерство оборони Великої Британії
Британія передала українським військовим партію зимового спорядження (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177455-brytaniya-peredala-ukrayinskym-viyskovym-partiu-zymovogo-sporyadjennya-foto.htmlРакурс
Українським військовим, які проходять навчання у Великій Британії, видають комплект зимової форми.
Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії, опублікувавши відповідні фотознімки.
Українські військові, які проходять підготовку у Великій Британії, отримують обмундирування для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за свободу свого народу, — вказано в повідомленні. — У зв’язку з різким зниженням температури призовникам додатково до звичайного комплекту видається одяг для холодної погоди.
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