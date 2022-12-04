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Ракурс
Допомога від Сполученого Королівства, фото: Міністерство оборони Великої Британії

Британія передала українським військовим партію зимового спорядження (ФОТО)

4 гру 2022, 14:54
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Українським військовим, які проходять навчання у Великій Британії, видають комплект зимової форми.





Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії, опублікувавши відповідні фотознімки.

Українські військові, які проходять підготовку у Великій Британії, отримують обмундирування для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за свободу свого народу, — вказано в повідомленні. — У зв’язку з різким зниженням температури призовникам додатково до звичайного комплекту видається одяг для холодної погоди.

Допомога від Сполученого Королівства, фото: Міністерство оборони Великої Британії

Джерело: Ракурс


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