Українським військовим, які проходять навчання у Великій Британії, видають комплект зимової форми.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії, опублікувавши відповідні фотознімки.

Українські військові, які проходять підготовку у Великій Британії, отримують обмундирування для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за свободу свого народу, — вказано в повідомленні. — У зв’язку з різким зниженням температури призовникам додатково до звичайного комплекту видається одяг для холодної погоди.