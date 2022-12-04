У колишньому "Альфа-банку" вже запустили процедуру націоналізації

https://racurs.ua/ua/n177471-nacionalizaciya-alfa-banku-pochalasya-stverdjuut-v-op.html

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У колишньому «Альфа-банку» вже запустили процедуру націоналізації.

«Альфа-банк» пройшов ребрендинг. Сьогодні це вже Sense банк. Там вже йдуть процедури щодо націоналізації як такої. Націоналізація «Альфа-банку» виглядатиме не так, як «ПриватБанку», тому що там набагато менше коло фізичних осіб, які мають вклади, — заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Президент України 26 жовтня підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків в умовах воєнного стану, який дозволяє націоналізувати системно важливі банки за 1 гривню.

За даними Національного банку, на 1 вересня 2022 року за розміром загальних активів «Альфа» посідав 7 місце (111,16 млрд грн) поміж 67 банків, що діють в Україні. Окрім цього, він входив і продовжує входити до переліку системно важливих банків. Зараз фінустанова продовжує обслуговувати понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів.

До початку війни «Альфа-банк» не мав жодних проблем, понад те, завжди був прибутковим. За підсумками 2021 року банк увійшов до десятка найбільш прибуткових банків, з прибутком у 3,35 млрд гривень. Однак з початком масштабної російської агресії активізувались розмови стосовно його кінцевих бенефіціарів — громадян рф. До війни головними акціонерами банку були російський підприємець Андрій Косогов та мільярдери з рф Михайло Фрідман і Петро Авен.

Відразу після нападу росії на нашу країну проти Фрідмана й Авена було запроваджено міжнародні санкції. Згодом санкції щодо них та косогова запровадила й Україна. Через це Національний банк заборонив Косогову купівлю частини «Альфа-банку». Щобільше, у травні суд арештував активи Фрідмана в «Альфа-банку» на 12,4 млрд грн. Бізнесмена «впіймали за руку під час легалізації активів» на 1,1 млрд грн, хоча сам він усі звинувачення, звісно ж, відкидає. І навіть його пропозиції переказати 1 млрд дол. на рахунок українського представництва підконтрольного йому «Альфа-банку» не знайшли підтримки в української влади.

Звичайно, такі перипетії не могли не позначитися на діяльності банку. Як результат — збиток у 4,32 млрд гривень за січень-вересень.

3 грудня у Великій Британії затримали 58-річного «заможного російського бізнесмена» за підозрою в численних злочинах та відмиванні грошей. ЗМІ повідомили, що йдеться про російського олігарха Фрідмана. Однак у його «Альфа-Банку» це заперечують.

Чоловіка затримали у його багатомільйонній резиденції в Лондоні разом із двома можливими соратниками. Згодом всіх трьох звільнили під заставу.