Факти успіху контрнаступу ЗСУ взимку назвав ISW. Фото: Генштаб

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Успіх Збройних сил України на полі бою взимку залежить від кількох факторів.

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на полі бою і не дати окупантам перехопити ініціативу на полі бою. Однак розвідка США прогнозує, що «темпи війни в Україні сповільняться упродовж зими». Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, здатність українських Сил оборони утримувати ініціативу та продовжувати контрнаступ залежатиме від того, чи будуть ЗСУ продовжувати проводити послідовні операції протягом зими 2022−2023 років. Аналітики також вважають, що українські військові, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування у порівнянні з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

Нагадаємо, армія російської федерації стягує все більше військ під Бахмут. Також ворог атакує з декількох напрямків та намагається взяти місто в оперативне оточення. Командування зазначає, що ситуація у Бахмуті дуже важка, але контрольована.