путіну показали дірку у Кримському мості

https://racurs.ua/ua/n177492-putinu-pokazaly-dirku-u-krymskomu-mosti.html

Ракурс

Воєнний злочинець володимир путін 5 грудня навідався на місце вибуху на Кримському мосту.

Диктатор прибув на місце і за кермом машини проїхав мостом, вислухавши при цьому доповідь віце-прем'єра уряду рф марата хуснулліна.

Нагадаємо, вибухи на незаконно спорудженому московитами мосту сталися 8 жовтня 2022 року,. Тоді повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Рух мостом повністю припиняли, що зупинило потік зброї для армії рф на півдні України. Через два дні, 10 жовтня, російські війська здійснили масований ракетний обстріл усієї території України.