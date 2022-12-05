Пускова установка ЗРК С-125 Newa SC

https://racurs.ua/ua/n177503-v-ukrayini-pomityly-polski-zrk-s-125-newa-sc-foto.html

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В соціальних мережах опубліковано перше фото в Україні польських зенітно-ракетних комплексів С-125 Newa SC. Раніше про передачу цих комплексів не повідомляли ані Київ, ані Варшава.

Фото було опубліковане в телеграм-каналі NMFTE. Судячи з природних умов, «Мілітарний» припускає, що зенітні комплекси були передані до України ще влітку.

С-125 Newa SC (System Cyfrowy — цифрова система) — польська модернізація радянського зенітно-ракетного комплексу 1960-х років С-125 «Нева-М». Система мала на меті боротьбу з маловисотними пілотованими та безпілотними аеродинамічними цілями в діапазоні висот 20 м -18 км, на дальностях 3,5−25 км.

Комплекс двічі пройшов модернізацію у 1990-х роках. Вона полягала у монтажі пускової установки на шасі танка Т-55. Антенна система, що входить до складу ЗРК, розміщувалася на колісному шасі від ракетної системи «Скад» (типу МАЗ). Таке рішення зробило комплекс самохідним та значно збільшило його мобільність.

Крім ракет, у комплексі «Нева» замінено майже все. У новому комплексі вбудовано два процесори обробки інформації про курс цілі та ракет. Їхня обчислювальна здатність дозволяє виявити повітряну ціль в складних умовах радіолокаційного придушування.

Модернізація дозволила підвищити дальність виявлення цілей.

Наслідком модернізації стало зменшення наполовину штату розрахунку ЗРК. «Нева» отримує інформацію про повітряну ситуацію на дальності до 300 км зі станції розвідки NUR польського виробництва, що належить до третього покоління.