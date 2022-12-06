Латвія анулювала ліцензію на мовлення російського каналу «Дождь»

https://racurs.ua/ua/n177509-latviya-anuluvala-licenziu-na-movlennya-rosiyskogo-kanalu-dojd.html

Ракурс

Латвія анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу «Дождь». Про це повідомив голова Національної ради з електронних засобів масової інформації Іварс Аболіньш.

З його слів, рішення ухвалили через «загрозу національній безпеці та громадському порядку». Мовлення телеканалу припинять 8 грудня. 2 грудня у Латвії оштрафували «Дождь» на 10 тис. євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі росії та слова «наша армія» стосовно армії рф.

Нагадаємо, раніше на телеканалі пролунали заяви про «допомогу військовим» рф. Телеведучий Олексій Коростельов закликав глядачів надсилати кошти та допомогу для російських військових в Україні. «Дождь» припинив співпрацю зі своїм ведучим після цього, але хвилю обурення це не зупинило. За позбавлення каналу ліцензії виступив міністр оборони Латвії.