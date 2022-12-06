Буданов: Будуть ще трохи важкі часи, але програш росії — вирішене питання

https://racurs.ua/ua/n177524-budanov-budut-sche-trohy-vajki-chasy-ale-progrash-rosiyi-vyrishene-pytannya.html

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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону прокоментував здійснення своїх прогнозів. Він зауважив, що на українців ще чекають важкі часи, проте росія неодмінно програє війну.

Під час телемарафону ведуча нагадала про інфографіку з прогнозами Буданова щодо війни росії проти України. Очільник ГУР зазначив, що прогнози базуються не на його чи чиїйсь власній особистій думці, а на сукупності інформації.

В принципі все рухається по графіку. Якщо ви згадали про цей графік, ви казали щось справдилось, щось не справдилось. Там не так треба ставити питання. Там справдилося насправді усе. Просто є ще певні моменти, які по часу не пройшли. Все буде так, як ми й казали, — наголосив Буданов.

З його слів, Україна вже перемогла. Проте ще буде певний важкий період часу, який глобально нічого не змінить.

Будуть ще трохи певні важкі часи, але програш росії — це вже вирішене питання і вони самі все чудово знають, — додав він.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що у війні рф проти України настає вирішальний період.