Непридатні для ненормативної лексики звуки встановили учені

Учені встановили спільні риси лайки в різних мовах

https://racurs.ua/ua/n177528-neprydatni-dlya-nenormatyvnoyi-leksyky-zvuky-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

У ненормативній лексиці в різних мовах можуть бути відсутні певні звуки.

Такі звуки, які називаються апроксимантами (сонорні приголосні, які займають проміжне положення між голосними та іншими приголосними — наприклад L, R, W та Y в англійській мові), можуть здаватися слухачам менш образливими. Про це свідчать результати дослідження учених з Королівського коледжу Гелловей (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

В ході дослідження учені спочатку попросили скласти список найобразливіших слів, які вони знають у своїй мові, виключаючи расові образи, носіїв п’яти неспоріднених мов (по 20 осіб на мову):

івриту;

хінді;

угорської;

корейської;

російської.

Учені порівняли звуки в цих словах зі звуками в інших словах цих мов.

Перше, що вони помітили — апроксиманти рідко зустрічаються в лайливих словах.

Щоб перевірити цю здогадку, учені провели подальше дослідження, в ході якого попросили 215 учасників (носіїв шести різних мов — арабської, китайської, фінської, французької, німецької та іспанської) оцінити, яке з пари псевдослів (уявних слів, створених авторами) є лайливим.

Слова в кожній парі завжди були ідентичними, за винятком одного звуку. Наприклад, в албанській мові автори взяли слово «zog», що означає «птах», і змінили його на «yog» (щоб включити апроксимант) і «tsog» (без апроксиманта).

Виявилося, що:

псевдослова, котрі містять апроксимант, зі значно меншою ймовірністю визначалися як лайливі, ніж їх аналоги без апроксимантів;

хоча в деяких мовах є лайливі слова, які включають апроксиманти, наприклад у французькій, але франкомовні учасники дослідження все одно оцінювали псевдолайливі слова без апроксимантів як лайливі, що свідчить про загальну тенденцію розвитку лайливих слів у різних мовах.

Вражає те, що навіть без знання мови люди можуть домовитися про те, які слова є більш вульгарними і що слова, котрі містять апроксимант, є менш переконливими лайливими словами, — наголошують дослідники.

Учені також перевірили, чи не перетворюють люди лайливі слова на більш «ввічливі», вводячи в них апроксиманти. Вони порівняли всі такі «санітарно оброблені» лайки в Оксфордському словнику англійської мови з їх оригінальною версією і виявили, що, як і очікувалося, вони містять значно більше апроксимантів, ніж оригінальні лайливі слова.

Тож залом це дослідження показує, що звуки в лайливих словах не є довільними і слід пам’ятати, що певні звуки можуть послабити ефект таких слів, наголошують учені.