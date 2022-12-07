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Наслідки прильотів на Запоріжжі. Фото: Олександр Старух
Війська рф вдарили дронами та С-300 по Запорізькій області, є поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177541-viyska-rf-vdaryly-dronamy-ta-s-300-po-zaporizkiy-oblasti-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники застосували дрони та зенітні ракети для обстрілів Запорізької області.
Окупанти в ніч проти 7 грудня атакували дві громади Запорізького району безпілотниками та зенітники ракетами С-300.Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Telegram.
Зазначається, що внаслідок прильотів в одному з сіл зруйновано два будинки, а вісім — пошкоджені. За попередньою інформацією, троє людей дістали поранення. Серед постраждалих — 15-річна дівчина.
Ще в одному селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок та пошкоджено 10 будівель. На щастя люди не постраждали.
За словами Старуха, сили оборони «збили пів дюжини безпілотників».
Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти вперше за довгий час атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Однак військові з повітряного командування «Схід» зуміли збити усі вісім ворожих.
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