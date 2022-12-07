Наслідки прильотів на Запоріжжі. Фото: Олександр Старух

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Російські загарбники застосували дрони та зенітні ракети для обстрілів Запорізької області.

Окупанти в ніч проти 7 грудня атакували дві громади Запорізького району безпілотниками та зенітники ракетами С-300.Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок прильотів в одному з сіл зруйновано два будинки, а вісім — пошкоджені. За попередньою інформацією, троє людей дістали поранення. Серед постраждалих — 15-річна дівчина.

Ще в одному селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок та пошкоджено 10 будівель. На щастя люди не постраждали.

За словами Старуха, сили оборони «збили пів дюжини безпілотників».

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти вперше за довгий час атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Однак військові з повітряного командування «Схід» зуміли збити усі вісім ворожих.