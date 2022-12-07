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Ракурс
Наслідки прильотів на Запоріжжі. Фото: Олександр Старух

Війська рф вдарили дронами та С-300 по Запорізькій області, є поранені (ФОТО)

7 гру 2022, 09:19
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Російські загарбники застосували дрони та зенітні ракети для обстрілів Запорізької області.





Окупанти в ніч проти 7 грудня атакували дві громади Запорізького району безпілотниками та зенітники ракетами С-300.Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок прильотів в одному з сіл зруйновано два будинки, а вісім — пошкоджені. За попередньою інформацією, троє людей дістали поранення. Серед постраждалих — 15-річна дівчина.

Ще в одному селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок та пошкоджено 10 будівель. На щастя люди не постраждали.

За словами Старуха, сили оборони «збили пів дюжини безпілотників».

Наслідки прильотів на Запоріжжі. Фото: Олександр Старух

Наслідки прильотів на Запоріжжі. Фото: Олександр Старух

Наслідки прильотів на Запоріжжі. Фото: Олександр Старух

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти вперше за довгий час атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Однак військові з повітряного командування «Схід» зуміли збити усі вісім ворожих.

Джерело: Ракурс


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