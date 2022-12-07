росія обстріляла центральні площі двох населених пунктів на Донбасі, є багато загиблих

https://racurs.ua/ua/n177556-rosiya-obstrilyala-centralni-ploschi-dvoh-mist-na-donbasi-ie-bagato-zagyblyh-foto-video.html

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росія обстріляла центральну площу селища Ямпіль Донецької області, щонайменше троє людей поранені.

Саме в той час люди отримували там гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків. Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

Крім того, унаслідок удару по місту Курахове на Донеччині щонайменше шестеро людей загинуло, ще п’ятеро — отримали поранення. Під обстріл потрапив ринок, автостанція, заправки та житлові будинки, повідомив керівник ОВА Кириленко.

Заступник голови Офісу президента повідомив, що в Кураховому від обстрілу загинули вісім людей.