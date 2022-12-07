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Обновка для ЗСУ - Німеччина готує передачу 155-мм САУ
Обновка для ЗСУ — Німеччина готує передачу 155-мм САУhttps://racurs.ua/ua/n177566-obnovka-dlya-zsu-nimechchyna-gotuie-peredachu-155-mm-sau.htmlРакурс
Міністерство оборони Німеччини готує для України передачу 155-мм самохідних артилерійських установок Remote Controlled Howitzer 155 (RCH 155). На сайті Бундесверу повідомляється, що буде передано 18 одиниць.
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся з відповідним запитом до ФРН ще у липні 2022 року.
Ці колісні установки виробляються німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann.
Артилерійські 155-мм установки Remote Controlled Howitzer 155 створені на шасі колісного бронетранспортера GTK Boxer із колісною формулою 8×8.
Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці PzH 2000. Модуль AGM безлюдний, тому в екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів.
Загальна бойова маса машини становить 39 тонн, маса модуля AGM — 12,5 тонн.
Виробником заявлено, що дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди VULCANO та EXCALIBUR, які раніше вже передавали Україні західні союзники.
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