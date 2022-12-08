Путін програв, взимку з’явиться потенціал для наступу ЗСУ - генерал Міллі

https://racurs.ua/ua/n177597-putin-prograv-vzymku-z-yavytsya-potencial-dlya-nastupu-zsu-general-milli.html

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Воєнний злочинець, президент росії володимир путін програв за всіма напрямками, взимку з’явиться потенційна можливість наступу. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

З його слів, війна росії проти України триває вже майже 10 місяців, проте путін зазнав невдачі за усіма напрямками. Міллі зазначив, що Збройні Сили України відстояли Київ, а згодом встояли на сході.

Американський генерал також згадав про успіхи Збройних сил України під час наступу в Харківській області та звільнення Херсона від росіян.

Але росія, як і раніше, окупує частину української території, попереду ще багато бойових дій, — сказав генерал.

Воєначальник вважає, що нині ситуація на фронті стабілізується, а взимку бойові дії «трохи» сповільняться через мороз і тоді з’явиться потенційна можливість наступу.