ДТЕК назвав три області, де будуть екстрені відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n177616-dtek-nazvav-try-oblasti-de-budut-ekstreni-vidkluchennya-elektroenergiyi.html

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У Києві, Київській області, а також на Дніпроперовщині та Одещині зранку 9 грудня відбуваються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, — йдеться у повідомленні «ДТЕК Київські електромережі».

У «ДТЕК Дніпровські електромережі» додали, що в регіоні тривають екстрені відключення світла задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій.