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Ракурс
П’яні мобілізовані рф скаржаться на життя в туристичних наметах

П’яні мобілізовані рф скаржаться на життя в туристичних наметах (ВІДЕО)

9 гру 2022, 14:20
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Мобілізовані росіяни з Мурманської області скаржаться губернатору на умови, в яких вони опинилися. Солдати нібито добровільно вирушили на війну до України, проте перед цим у них не було військових навчань.





Живуть мобілізовані на сирій землі у туристичних наметах за мінусових температур. Оскільки стрільби у них були лише двічі, майбутні воєнні злочинці постійно п’ють.

Відеозапис оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 9 грудня у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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