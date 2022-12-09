П’яні мобілізовані рф скаржаться на життя в туристичних наметах

https://racurs.ua/ua/n177624-p-yani-mobilizovani-rf-skarjatsya-na-jyttya-v-turystychnyh-nametah-video.html

Ракурс

Мобілізовані росіяни з Мурманської області скаржаться губернатору на умови, в яких вони опинилися. Солдати нібито добровільно вирушили на війну до України, проте перед цим у них не було військових навчань.

Живуть мобілізовані на сирій землі у туристичних наметах за мінусових температур. Оскільки стрільби у них були лише двічі, майбутні воєнні злочинці постійно п’ють.

Відеозапис оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 9 грудня у Телеграм.