Прем’єр Індії скасував зустріч з путіним через погрози застосувати ядерну зброю - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n177628-premier-indiyi-skasuvav-zustrich-z-putinym-cherez-yogo-yaderni-pogrozy-bloomberg.html

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Традиційний російсько-індійський саміт цього року не відбудеться. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із президентом рф володимиром путіним, яка мала відбутися у грудні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За словами одного з джерел агентства, рішення індійського прем'єра пов’язане з війною в Україні, зокрема з російськими погрозами застосувати ядерну зброю.

Російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Минулого грудня путін заради зустрічі з Моді відвідав Індію — це була його перша поїздка за межі країн СНД після початку пандемії.

Bloomberg також цитує не названого на ім’я російського чиновника, за словами якого те, що саміт не відбудеться, стало зрозумілим ще у вересні. Тоді на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані Моді заявив путіну, що нинішня епоха — не епоха війни, фактично прямо закликавши його шукати миру з Україною.

Джерела Bloomberg наголошують, що саме по собі скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі та Москвою, проте, за їхніми словами, Моді вважає, що зустріч із російським президентом зараз не принесе йому дивідендів.

Офіційні представники обох країн поки що не коментували повідомлення.

путін востаннє висловлювався про ядерну зброю 7 грудня. Він сказав, що росія не має наміру розмахувати їм як бритвою, але при цьому відмовився повністю виключити можливість того, що рф застосує цю зброю першою.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган 8 грудня планує провести телефонні переговори з путіним та Зеленським. Головною темою переговорів буде продовольча криза, а саме необхідність постачання продовольства голодуючим країнам.