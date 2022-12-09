путін про війну в Україні Ми пізно зорієнтувалися, раніше все це слід було починати

https://racurs.ua/ua/n177634-putin-pro-viynu-v-ukrayini-my-pizno-zoriientuvalysya-ranishe-vse-ce-slid-bulo-pochynaty.html

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росія могла б раніше розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, але розраховувала домовитись у рамках «Мінська-2».

Про це повідомив 9 грудня під час прес-конференції на саміті ЄАЕС президент росії володимир путін.

Бункерного пацюка з Кремля попросили прокоментувати інтерв’ю колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель газеті Die Zeit, опубліковане у середу, 7 грудня. У ньому вона розповіла, що мінські угоди 2014 року «були спробою дати час Україні», і вона «використовувала цей час, щоб стати сильнішим, як ви можете бачити сьогодні».

Чесно кажучи, це для мене було абсолютно несподівано. Це розчаровує. Я, відверто кажучи, не очікував почути це від колишнього федерального канцлера тому, що завжди виходив з того, що керівництво ФРН поводиться з нами щиро. Так, вона, звичайно, на боці України перебувала, підтримувала Україну, але мені завжди здавалося, що керівництво Федеративної Республіки щиро прагнуло врегулювати принципи, про які ми домовилися і яких було досягнуто, в тому числі, в рамках мінського процесу. Ось те, що зараз прозвучало, свідчить лише про те, що ми все правильно зробили, — сказав Путін.

На думку російського диктатора, «мінські угоди ніхто не збирався виконувати».

Але я таки розраховував, що інші учасники цього процесу були щирими з нами. Виявляється, що вони теж нас обманювали. Сенс полягав лише в тому, щоб накачати Україну зброєю та підготувати до бойових дій. Ну, ми бачимо, так. Очевидно, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Можливо, і раніше все це треба було починати, — заявив путін.

Він додав, що «врешті-решт домовлятися доведеться» і російське керівництво до цього готове.

Раніше інтерв’ю Меркель Die Zeit прокоментував колега путіна з табору диктаторів Європи — олександр лукашенко. Під час спілкування з російськими журналістами він назвав поведінку політиків «дрібною та мерзенною».