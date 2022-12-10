Постійні заклики путіна до переговорів з Україною пояснили в ISW. Фото:

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Глава країни-агресора росії володимир путін постійно використовує заклики до переговорного процесу з Україною.

Однак таким чином окупант хоче ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Ворог прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 грудня.

Однак угода про припинення вогню, яка досягнеться достатньо швидко, щоб дозволити військам рф відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна, — наголошують експерти.

На думку аналітиків, для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час, а росія та Україна перебувають надзвичайно далеко одна від одної для будь-якої такої угоди. Таким чином путін розпалює дискусії про припинення вогню, щоб посилити розкол між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ таким, що не бажає розмовляти.

Також у звіті зазначається, що позиція кремля в російському інформпросторі продовжує коливатися між підтримкою російського міністерства оборони та підтримкою націоналістичної та провоєнної спільноти мілблогерів.

Нагадаємо, 9 грудня президент рф володимир путін заявив, що росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.