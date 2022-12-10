Росіяни обстріляли дві громади в Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

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Російські окупанти знову завдали ударів по Дніпропетровській області.

Ворог з важкої артилерії обстрілював Нікопольський район вночі, 10 грудня. Під обстріл потрапили Нікопольська та Марганецька громади. Найбільше руйнувань зафіксовано у Нікополі, там поранення дістали четверо осіб. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook.

З палаючої квартири рятувальники дістали подружжя, а медики надали постраждалих допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома.

З мінно-вибуховими травмами госпіталізували 72-річного чоловіка та 86-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У самому Нікополі були понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили та дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач. А у Марганецькій громаді люди вціліли під обстрілами.

Нагадаємо, 9 грудня армія воєнних злочинців рф обстріляла Харківщину, внаслідок чого було пошкоджено приватний житловий будинок. Також поранення дістав цивільний.