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Росіяни обстріляли дві громади в Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко
Росіяни атакували дві громади в Дніпропетровщині, є поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177655-rosiyany-atakuvaly-dvi-gromady-v-dnipropetrovschyni-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські окупанти знову завдали ударів по Дніпропетровській області.
Ворог з важкої артилерії обстрілював Нікопольський район вночі, 10 грудня. Під обстріл потрапили Нікопольська та Марганецька громади. Найбільше руйнувань зафіксовано у Нікополі, там поранення дістали четверо осіб. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook.
З палаючої квартири рятувальники дістали подружжя, а медики надали постраждалих допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома.
З мінно-вибуховими травмами госпіталізували 72-річного чоловіка та 86-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
У самому Нікополі були понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили та дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач. А у Марганецькій громаді люди вціліли під обстрілами.
Нагадаємо, 9 грудня армія воєнних злочинців рф обстріляла Харківщину, внаслідок чого було пошкоджено приватний житловий будинок. Також поранення дістав цивільний.
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